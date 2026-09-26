Governo anuncia compra de até R$ 150 bi em dívidas das famílias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (25), em São Paulo, o programa Desenrola 3.0, um plano para comprar até R$ 150 bilhões em dívidas das famílias. A estimativa é reduzir pela metade o endividamento familiar, estimado em R$ 300 bilhões. As informações são da Gazeta do Povo.

A iniciativa tem como objetivo renegociar débitos em atraso há mais de dois anos e que os bancos já consideram irrecuperáveis. O Tesouro Nacional financiaria a aquisição das carteiras de crédito das dívidas, que o governo pretende adquirir dos bancos com deságio de até 90%, porque já seriam dinheiro perdido para instituições financeiras.

Programa considera dívidas de até R$ 10 mil

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, declarou que serão consideradas dívidas de até R$ 10 mil, tanto no cartão de crédito quanto no rotativo. A intenção é usar R$ 15 bilhões do Tesouro. O deságio seria obtido por meio de leilões, e venceria a instituição financeira que oferecesse o maior desconto.

Versões anteriores não reduziram endividamento

As primeiras versões do programa, lançadas em 2023 e em maio deste ano, foram vistas como iniciativas fracassadas. Dados do Banco Central indicaram que, para cada R$ 1,00 negociado na primeira etapa do programa, foram gerados R$ 1,15 em novas dívidas.

O Desenrola Brasil foi voltado a rendas de até dois salários-mínimos e débitos de até R$ 5 mil, estendendo-se até maio de 2024. Já o Novo Desenrola Brasil, concluído em agosto de 2026 após prorrogação, mirou rendas de até cinco salários-mínimos, com autorização para uso de até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Embora 15 milhões de pessoas tenham participado do Desenrola, o endividamento geral não caiu de forma sustentável. O anúncio foi feito no mesmo dia em que Lula anunciou a proibição de bets.