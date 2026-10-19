Governo antecipa Bolsa Família com reajuste de 15% em outubro

O governo federal começou a pagar nesta segunda-feira (19) o Bolsa Família de outubro com reajuste de 15,04% e calendário antecipado. Os depósitos serão concluídos até quarta-feira (21), quatro dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25). As informações são da Gazeta do Povo.

A antecipação concentra os pagamentos que, pelo calendário original, seriam distribuídos até o dia 30, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). A medida também está prevista para novembro e dezembro e foi justificada pelo governo como uma forma de prevenção diante dos riscos associados ao fenômeno climático El Niño, que pode provocar secas em algumas regiões e chuvas intensas em outras.

O benefício mínimo por família subiu de R$ 600 para R$ 691. O programa atende aproximadamente 19,3 milhões de famílias brasileiras.

Valores adicionais também foram corrigidos

O Benefício de Renda de Cidadania, pago por integrante da família, passou de R$ 142 para R$ 164. A parcela destinada a crianças de até sete anos incompletos subiu de R$ 150 para R$ 173. Já o adicional para gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos aumentou de R$ 50 para R$ 58.

O ministro Dario Durigan, da Fazenda, declarou no mês passado que o reajuste já está previsto no Orçamento deste ano.

Pagamentos seguem cronograma por final do NIS

O novo calendário começou nesta segunda-feira (19), com os pagamentos para quem tem NIS terminado em 1, e continua na terça-feira (20), para aqueles com final 2. Na quarta-feira (21), recebem os beneficiários com NIS terminado de 3 a 9 ou 0.

A Caixa Econômica Federal é responsável pela operação dos pagamentos. Os beneficiários podem consultar as informações e movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, além de realizar saques em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Quem não possui o cartão do programa também pode sacar o benefício em caixas eletrônicos ou casas lotéricas utilizando a biometria.