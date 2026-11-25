A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), declarou nesta quarta-feira (25) que a Caixa Econômica Federal demonstra interesse na aquisição do Banco de Brasília (BRB). Segundo ela, existem diversas opções em análise para garantir a continuidade da instituição financeira distrital. As informações são da Gazeta do Povo.

Durante entrevista ao portal Metrópoles, a governadora garantiu que o banco público não corre risco de quebrar. Ela ressaltou que o governo trabalha em alternativas concretas para solucionar a situação da estatal.

Movimentações anteriores da Caixa

Em março deste ano, a Caixa havia informado ao Tribunal de Contas da União (TCU) que não pretendia assumir o controle acionário do BRB. Porém, a instituição federal admitiu ter iniciado negociações em novembro de 2025 para comprar carteiras de crédito do banco distrital, poucos dias após a liquidação do Banco Master. A operação foi abandonada depois de análises preliminares.

Mesmo sem uma federalização definida, a Caixa já absorve operações que eram do BRB. Em maio, começou a receber novos depósitos judiciais da Justiça do Distrito Federal. Nesta quarta-feira (25), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) anunciou a retomada do projeto para contratar a Caixa na administração de seus depósitos judiciais.

Série de problemas enfrentados pelo banco

O BRB atravessa um período de dificuldades consecutivas. Após a governadora descartar a privatização, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu o registro de companhia aberta da estatal, impedindo a negociação de suas ações na bolsa.

Na terça-feira (24), o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou a prorrogação do contrato de exclusividade do BRB com o TJ-BA para administração de depósitos judiciais. O acordo termina na próxima sexta-feira (27).

O banco também busca no Supremo a liberação de recursos bloqueados nas investigações sobre o Banco Master. No dia 10 de novembro, a instituição entrou com ação de responsabilidade civil contra sete ex-administradores, pedindo ressarcimento pelos prejuízos das operações com o conglomerado de Daniel Vorcaro. O governo do Distrito Federal ainda não conseguiu concretizar a operação de crédito de até R$ 6,6 bilhões com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para capitalizar o banco.