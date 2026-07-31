Golpistas usam Desenrola Brasil em 544 anúncios falsos nas redes sociais

Golpistas publicaram 544 anúncios falsos sobre o programa Desenrola Brasil em redes sociais entre abril e junho deste ano. Os anúncios fraudulentos foram veiculados em plataformas da Meta, como Instagram, Facebook e WhatsApp, para roubar dados pessoais e aplicar golpes.

As informações são da Agência Brasil.

O levantamento foi feito pelo Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais (Netlab), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os pesquisadores identificaram 48 páginas diferentes responsáveis pelas fraudes.

A maioria das páginas, 34 no total, usou o nome oficial Desenrola Brasil para publicar 278 anúncios. Outras 15 páginas criaram um programa falso chamado Libera Brasil e publicaram 264 anúncios. Uma página misturou os dois nomes.

O Desenrola Brasil foi criado em 2023 para facilitar a renegociação de dívidas pelos consumidores. O governo lançou uma segunda versão do programa em maio deste ano.

Os golpes começaram logo após o lançamento da primeira versão em 2023. Em julho daquele ano, o Ministério da Justiça determinou a retirada dos anúncios e aplicou multa de R$ 9,3 milhões contra a Meta. Mesmo assim, os anúncios continuaram em 2024 e ganharam força após o lançamento da segunda versão.

A pesquisa mostra que 72% dos anúncios usam indevidamente o nome e a imagem do governo ou de marcas privadas como sites de notícias e bancos. Outros 19,1% promovem links que se passam por canais oficiais do governo. Além disso, 38,1% apresentam conteúdo gerado por inteligência artificial.

A diretora do Netlab, Marie Santini, explica que os usuários veem anúncios legítimos e ilegítimos misturados na mesma plataforma. Isso dificulta a diferenciação e torna as pessoas mais vulneráveis aos golpes.

Os golpistas atraem usuários para sites fraudulentos, coletam dados sigilosos e direcionam as vítimas para conversas no WhatsApp, onde aplicam outras etapas do golpe. As estratégias incluem promessas de soluções financeiras irreais e falsa urgência para induzir cliques.

A Meta informou em nota que o combate a fraudes é prioridade e que usa inteligência artificial para detectar e remover conteúdos. A empresa afirma que as denúncias de anúncios de golpes caíram mais de 50% entre meados de 2024 e final de 2025. Em 2025, a Meta removeu mais de 159 milhões de anúncios fraudulentos, sendo 92% antes de serem denunciados, e desativou 10,9 milhões de contas no Facebook e Instagram.