Gol cancela sete voos por alta de 53% no combustível e atinge rotas internacionais

A companhia aérea Gol suspendeu nesta quarta-feira (14) sete voos, sendo quatro internacionais e três domésticos, por causa da alta de 53% no preço do querosene de aviação (QAV) em 2026. O combustível representa 40% dos custos operacionais da empresa e subiu por causa da guerra no Oriente Médio, que elevou a cotação do petróleo no mercado internacional. As informações são da Gazeta do Povo.

Entre as rotas suspensas estão Belém para Miami, Salvador para Petrolina, Aracaju e Campina Grande. A partir de janeiro de 2027, serão cortadas as ligações de Brasília para Orlando e Miami. Em fevereiro de 2027, deixam de operar os voos do Rio de Janeiro/Galeão para Ilhéus, Fortaleza para Orlando, Montevidéu e Foz do Iguaçu.

A Gol informou que o ajuste de rotas ocorre de acordo com as necessidades operacionais, sem priorização regional. A empresa afirmou que segue garantindo opções de conectividade aos passageiros através de voos de conexão ou parcerias com outras companhias em mais de 60 acordos de compartilhamento.

O preço médio do QAV saltou para R$ 6,24 por litro após o último reajuste de 11,76% aplicado pela Petrobras em outubro. A estatal justificou o aumento pela disparada do petróleo no mercado internacional após o início do conflito militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Azul e Latam também fizeram ajustes em suas malhas aéreas, chegando a 5% na primeira e até 3% na segunda. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) apontou que quase 10 mil voos programados foram cancelados no mercado nacional em três meses. A estimativa do setor é de retração de até 21% nas viagens aéreas internas e aumentos de até 30% nas tarifas das rotas remanescentes.