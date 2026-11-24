A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou que o mercado financeiro mantém pressão constante contra o governo federal, independentemente das ações econômicas implementadas pela gestão petista. A declaração foi feita nesta terça-feira (24), um dia após a Câmara dos Deputados aprovar o pacote de ajuste fiscal que pode economizar R$ 50 bilhões. As informações são da Gazeta do Povo.

Segundo a ex-presidente nacional do PT, o setor financeiro prioriza ganhos próprios e não demonstra compromisso com a população. A parlamentar usou a expressão “faca apontada” para descrever a postura do mercado em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A petista sustentou que preconceito político influencia as expectativas econômicas e contribui para manter os juros elevados no país. Para ela, o mercado limita direitos e a dignidade da maioria dos brasileiros em benefício de interesses particulares.

Gleisi citou artigo do professor Gedeão Locks, da Universidade Federal de Santa Catarina, publicado na Folha de S.Paulo. O texto analisa a reação positiva do mercado após o primeiro turno das eleições de 2022, quando a Bolsa subiu e o dólar caiu após desempenho acima do esperado de Jair Bolsonaro.

A deputada destacou que a reação favorável ocorreu apesar de medidas do então presidente que demonstravam pouco compromisso com o controle das contas públicas. Ela afirmou ainda que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro seria bem recebida pelo mercado, mesmo sem propostas econômicas concretas.

A parlamentar relacionou a resistência do setor financeiro ao governo atual à defesa de interesses que conflitam com a manutenção de direitos sociais. Segundo ela, representantes do mercado pressionam por medidas que prejudicam a população brasileira.