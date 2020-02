A Gerdau reportou lucro líquido de R$ 102 milhões no quarto trimestre de 2019, queda de 73% sobre igual trimestre de 2018.

No ano de 2019, o lucro líquido foi de R$ 1,216 bilhão. O valor representa queda de 47,69% na comparação com o resultado de R$ 2,326 bilhões de igual período do ano anterior.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 19, em balanço enviado à CVM.

A siderúrgica teve uma redução de 19,4% em seu Ebitda ajustado no quarto trimestre, atingindo R$ 1,13 bilhão.

No ano, o Ebitda ajustado recuou 14% e ficou em R$ 5,71 bilhões.

No último trimestre do ano, a receita líquida ficou em R$ 9,5 bilhões, um recuo de 12,5%. No ano, a receita foi de R$ 39,644 bilhões.

O resultado representa queda de 14,12% ante a cifra de R$ 46,159 bilhões na mesma base de comparação.