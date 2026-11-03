Gerdau encerra produção de aço em Divinópolis e atinge mil trabalhadores

A unidade da Gerdau em Divinópolis, Minas Gerais, terá a produção de aço encerrada. A companhia justificou a medida pela falta de minério de ferro a preços competitivos e pelo cenário desfavorável na balança comercial, que elevaram os custos operacionais. A decisão afeta cerca de mil trabalhadores diretos e terceirizados, equivalentes a 7,4% da força de trabalho industrial da cidade. As informações são da Gazeta do Povo.

A estratégia faz parte de um plano de otimização das operações brasileiras da siderúrgica. A empresa pretende concentrar a fabricação em unidades mais eficientes para manter a sustentabilidade financeira. Parte dos funcionários será transferida para outras plantas, e a companhia oferecerá capacitação profissional para auxiliar na recolocação no mercado.

O impacto econômico vai além dos postos de trabalho. A prefeitura de Divinópolis calcula que a unidade responde por aproximadamente 15% do repasse de ICMS ao município. No entorno da fábrica, existem cerca de 2 mil empresas, sendo 93% delas microempresas, que também serão afetadas indiretamente.

A prefeita Janete Aparecida, do Avante, reconheceu a gravidade da situação. “Divinópolis tem uma economia diversificada, mas isso não reduz a gravidade deste momento. Vamos intensificar as conversas com o setor produtivo e fazer tudo o que está ao alcance do Município, sem promessas que não dependem de nós”, declarou.

Os números do terceiro trimestre de 2026 revelam desempenhos opostos entre as operações globais e brasileiras da Gerdau. Enquanto o Ebitda (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) mundial cresceu 31,9% em 12 meses, no Brasil houve retração de 26%. As vendas nacionais caíram 14,6% no total e 20,7% no segmento de aços longos. As exportações brasileiras de aço despencaram 47,9%. A empresa reservou R$ 2,4 bilhões para passivos tributários, cíveis e trabalhistas.

Outra unidade mineira, localizada em Ouro Branco, receberá investimentos com a expansão da mina de Miguel Burnier, em Ouro Preto. A conclusão da plataforma de mineração sustentável está programada para o fim de 2026.