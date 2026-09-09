Gazeta do Povo é finalista de prêmio com reportagem sobre empreendedoras

A Gazeta do Povo está entre as finalistas do prêmio Sicredi Comunicação em Rede com a reportagem “Elas venceram guerras, doenças e dificuldades com apoio do crédito cooperativo”, da jornalista Juliet Manfrin. A matéria foi publicada em junho e conta histórias de quatro mulheres empreendedoras de diferentes regiões do Brasil que reconstruíram suas vidas com apoio do crédito cooperativo. As informações são da Gazeta do Povo.

A reportagem narra trajetórias de superação de situações extremas como guerra, pobreza, doença, luto e desafios à inclusão. A jornalista passou à etapa final na categoria de reportagem em texto em nível nacional, disputando com outras duas reportagens. A premiação recebeu mais de mil inscrições no total.

A fase final do prêmio funciona por votação popular. A reportagem que receber mais votos será a vencedora da categoria. O crédito cooperativo é uma forma de empréstimo oferecida por cooperativas financeiras, geralmente com condições mais acessíveis que bancos tradicionais.

No final de agosto, Juliet Manfrin ficou em segundo lugar em sua categoria no 11º Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo. A premiação é promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná.