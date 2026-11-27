As famílias brasileiras passaram a destinar uma fatia maior do orçamento para alimentação e assistência à saúde. Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024-2025 mostram que os gastos com comida subiram de 13,1% para 14% do total das despesas, enquanto os com saúde saltaram de 8% para 9,6%. A despesa mensal média das famílias ficou em R$ 7.977,43. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com alimentação, as famílias gastaram em média R$ 1.113,00 por mês. O peso desse item no orçamento varia conforme a renda: para quem ganha até dois salários mínimos, a comida consome 20,9% do total, enquanto para quem recebe acima de 25 salários mínimos, o percentual cai para 8,1%. A alimentação passou a ocupar o segundo lugar entre as despesas de consumo, ultrapassando os transportes.

Os gastos com saúde chegaram a R$ 765,71 mensais. Esse foi o grupo que mais cresceu na comparação com a pesquisa anterior, realizada entre 2017 e 2018. A pesquisadora Isabel Cristina Santos, do IBGE, atribui o aumento ao envelhecimento da população. “As pessoas mais idosas desenvolvem doenças mais crônicas, precisam de muito mais medicamento, mais assistência à saúde, mais idas ao médico”, explica.

Habitação continua sendo o principal gasto das famílias, mas perdeu espaço. A participação caiu de 27,9% para 24,9% do orçamento. Esse grupo inclui aluguel, contas de energia, água e gás. Para famílias com renda até dois salários mínimos, habitação representa 36,2% das despesas; para quem ganha acima de 25 salários, o percentual é de 19,1%.

Os transportes também recuaram, passando de 14% para 13,2% do total. Esse gasto pesa mais no orçamento de quem tem renda alta (13,7%) do que no de quem ganha menos (8,7%). Educação teve leve queda, de 7,4% para 7%. Outras despesas de consumo, como vestuário e recreação, caíram de 11,8% para 10,3%.

O Sul e o Sudeste registraram as maiores despesas mensais, com médias de R$ 9.133,28 e R$ 9.102,86, respectivamente. O Nordeste teve a menor (R$ 5.465,22). Na zona urbana, a média foi R$ 8.402,01; na rural, R$ 4.886,31. Em relação à alimentação, o Nordeste gasta menos (R$ 862,96) e o Sul, mais (R$ 1.289,62).