Gasolina passa a ter 32% de etanol em todo o Brasil a partir de hoje

A partir deste sábado (1º), todos os postos de combustíveis do país são obrigados a vender gasolina comum e aditivada com 32% de etanol anidro na composição. A medida, que aumenta a mistura atual de 30% para 32%, foi determinada pelo governo federal e terá duração inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada por mais 180 dias. As informações são da Gazeta do Povo.

A fiscalização nos postos começará em 30 dias nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. A região Norte terá prazo de 60 dias para se adequar. Já as distribuidoras terão prazos menores: 15 dias nas primeiras regiões citadas e 30 dias no Norte. Após esses períodos, quem descumprir a regra estará sujeito a multas, suspensão temporária ou cancelamento da autorização de funcionamento.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a mudança busca reduzir a dependência de combustível importado. O governo estima que o aumento da mistura de etanol geraria uma economia de R$ 900 milhões por ano. A pasta argumenta que a produção do setor sucroenergético está em alta e garante oferta suficiente no mercado interno.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) será responsável pela fiscalização e aplicação das sanções. O Ministério de Minas e Energia já sinalizou a intenção de elevar a mistura para até 35% de etanol na gasolina no futuro.