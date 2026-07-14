Gasolina passa a ter 32% de etanol a partir de agora por 180 dias

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta terça-feira (14) o aumento temporário do teor obrigatório de etanol anidro misturado à gasolina. A mistura sobe de 30% para 32% e vale por 180 dias, com possibilidade de prorrogação.

As informações são da Agência Brasil.

A medida busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Brasil deixará de importar 900 milhões de litros de gasolina por ano com a mudança.

A decisão leva em conta a instabilidade do mercado internacional de petróleo e combustíveis, marcado pela volatilidade no abastecimento global.

Testes técnicos feitos pelo Instituto Mauá de Tecnologia mostraram que a nova mistura funciona em veículos leves e motocicletas sem comprometer o desempenho ou o consumo, mesmo em motores não flex.

Enquanto a mistura E32 entra em vigor, o governo avalia teores ainda mais elevados, como o E35, com 35% de etanol anidro. O foco é verificar a durabilidade dos componentes automotivos e os efeitos do combustível em longo prazo.

O CNPE também aprovou novas diretrizes para intensificar o combate a fraudes e adulterações de combustíveis. A resolução, que ainda será publicada, reconhece como de interesse da Política Energética Nacional as ações fiscalizatórias da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A norma incentiva a atuação coordenada entre Ministérios Públicos, Procons, polícias, órgãos fazendários e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A resolução prevê a atualização dos mecanismos de controle e rastreabilidade do setor, como a implementação da escrituração eletrônica certificada para operações comerciais de postos revendedores e o fortalecimento das capacidades laboratoriais da ANP.