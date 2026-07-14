Economia

Gasolina fica R$ 0,03 mais barata com aumento de etanol na mistura

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 14/07/26 18h06
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Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

O litro da gasolina deve ficar R$ 0,03 mais barato a partir de 1º de agosto. A redução acontece porque o percentual de etanol anidro misturado ao combustível vai subir de 30% para 32%. A mudança foi anunciada nesta terça-feira (14) pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

As informações são da Agência Brasil.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a medida também reduz a dependência do Brasil da importação de gasolina. Segundo ele, o país tem capacidade de produzir mais biocombustíveis.

A validade inicial da mudança é de 180 dias. Ao fim desse prazo, pode ser prorrogada por mais 180 dias. Silveira não descarta que o novo percentual se torne permanente em breve.

Testes realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia mostraram que a mistura com 32% de etanol não compromete o desempenho de carros leves e motos. Isso vale até para veículos que não têm motor flex.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai continuar testando percentuais ainda maiores, como 35% de etanol. Mas qualquer novo aumento dependerá de viabilidade econômica, segundo o ministro.

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