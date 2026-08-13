Gasolina cai 11,3% na segunda maior refinaria do país

A Refinaria de Mataripe, segunda maior do Brasil, reduziu o preço da gasolina A em 11,3%. O litro passou de R$ 3,93 para R$ 3,49 para as distribuidoras. A unidade fica em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, e responde por 42% do abastecimento do Nordeste.

As informações são da Agência Brasil.

O novo valor incorpora o subsídio de R$ 0,44 por litro previsto na Medida Provisória (MP) 1.358, publicada pelo governo federal. A MP foi criada para compensar o aumento do custo do combustível causado pela guerra do Irã.

Mesmo com a redução, o preço de Mataripe fica acima do cobrado pela Petrobras, atualmente em R$ 2,61 por litro. Esses valores não são os finais na bomba, que ainda incluem tributos, frete, margem de distribuidoras e revendedoras, além do custo da mistura obrigatória com etanol.

A gasolina A vendida pelas refinarias é misturada com etanol pelas distribuidoras, transformando-se na gasolina C comercializada nos postos.

Mataripe responde por 14% da capacidade de refino do Brasil e 80% do abastecimento da Bahia. A estrutura pode refinar cerca de 302 mil barris de petróleo por dia.

A refinaria pertence à Acelen, empresa controlada pelo fundo de investimento Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos. O Mubadala comprou a unidade da Petrobras em 2021, quando se chamava Landulpho Alves.

Das dez maiores refinarias do país, é a única que não pertence à Petrobras. A estatal já manifestou interesse em recomprar a unidade. A maior refinaria do Brasil é a Replan, em Paulínia, no interior paulista, que pertence à Petrobras.