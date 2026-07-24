Galípolo sinaliza manutenção de juros altos por mais tempo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta sexta-feira (24) que a taxa básica de juros deve permanecer em patamar elevado por mais tempo. A decisão se baseia nas projeções do mercado, que indicam inflação acima da meta do governo para o fim de 2026. A declaração foi feita durante evento da Expert XP em São Paulo. As informações são da Gazeta do Povo.

A taxa Selic, que define os juros básicos da economia, está atualmente em 14,25% ao ano. Após sete meses em 15%, o Comitê de Política Monetária do BC iniciou um ciclo de cortes em março, reduzindo a taxa para 14,75%, depois para 14,50% em abril, até chegar ao patamar atual. As reduções foram menores do que o mercado esperava.

Galípolo explicou que o cenário atual exige manter os juros em nível restritivo, ou seja, alto o suficiente para conter a inflação. “A gente vai seguir acompanhando os dados com a convicção de que o cenário atual demanda a taxa de juros em patamar restritivo”, afirmou o presidente do BC.

O mercado financeiro projeta que a Selic termine 2026 em 14%, segundo o Boletim Focus. Essa previsão reflete preocupações com a inflação, que pode estourar a meta oficial do governo. A meta é de 3% ao ano, com tolerância entre 1,5% e 4,5%, mas as projeções apontam para 5%.

O Comitê de Política Monetária tem destacado em suas atas a tensão no Oriente Médio e a indisciplina fiscal do governo como fatores que pressionam a inflação. Galípolo reconheceu que o Brasil precisa de “uma dose de remédio muito mais elevada” do que outros países para controlar os preços.