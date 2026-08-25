Galípolo destaca Pix como líder em confiança acima da Igreja Católica

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, apresentou nesta segunda-feira (24) uma pesquisa Genial/Quaest que coloca o Pix como a instituição de maior confiança entre os brasileiros, superando a Igreja Católica e a Polícia Militar. A apresentação ocorreu durante o painel de abertura da Febraban Tech 2026, evento promovido pela Federação Brasileira de Bancos em São Paulo. As informações são da Gazeta do Povo.

Galípolo destacou em um dos slides que o Pix lidera o ranking de confiança à frente de instituições tradicionais e até da confiança declarada no próprio cônjuge. O sistema de pagamentos instantâneos já possui 148 milhões de pessoas e 12,8 milhões de empresas usuárias. Em 2025, foram movimentados R$ 35 trilhões através da plataforma.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06591/2026 e colocou Pix, instituições públicas, igrejas, bancos, redes sociais, juízes de futebol e o próprio cônjuge na mesma bateria de perguntas sobre confiança. Foram ouvidas 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.