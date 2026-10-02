G7 anuncia liberação de 100 milhões de barris de diesel

O G7, grupo das sete economias mais desenvolvidas do mundo, anunciou nesta sexta-feira (2) a liberação coordenada de 100 milhões de barris de diesel e outras reservas por meio da Agência Internacional de Energia (AIE). O objetivo é baixar os preços dos combustíveis. A medida terá início imediato e duração de quatro meses, com liberação substancial de diesel nos primeiros 20 dias. As informações são da agência Reuters.

A decisão foi divulgada em comunicado conjunto dos líderes do G7, formado por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O anúncio ocorre após pressão do presidente americano Donald Trump, que enfrenta as eleições de meio de mandato em 3 de novembro. No pleito, estarão em jogo as 435 cadeiras da Câmara federal e 35 dos cem assentos no Senado americano.

Os preços do petróleo e derivados dispararam nos últimos meses devido à guerra no Irã e ao bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz. A situação preocupa os republicanos para as eleições de meio de mandato. Antes do anúncio do G7, Trump chegou a ameaçar proibir as exportações de diesel americanas para reduzir os preços dentro dos Estados Unidos.

Com a escolta de navios americanos, o volume de petróleo bruto que transita por Ormuz atingiu uma média de 13,5 milhões de barris por dia na última semana de setembro, segundo dados da empresa Kpler. O patamar igualou a média pré-guerra. Porém, o volume de produtos refinados transportados por Ormuz teve uma média de 677 mil barris por dia no mesmo período, enquanto antes do conflito o patamar era de 3,6 milhões por dia.