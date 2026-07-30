Fundos verdes ganham prazo de 5 anos para investir recursos captados

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira (30) novas regras para fundos de inovação do programa Eco Invest Brasil. As mudanças estabelecem pela primeira vez prazos para que os recursos captados sejam efetivamente aplicados em projetos de economia verde.

As informações são da Agência Brasil.

Os fundos terão até cinco anos para investir todo o dinheiro captado. Metade dos recursos deverá ser aplicada nos três primeiros anos. O cronograma prevê que 25% sejam investidos em até 24 meses, mais 25% em até 36 meses e os 50% restantes em até 60 meses.

A medida busca dar previsibilidade ao uso dos recursos e garantir que o capital seja destinado aos projetos dentro de um prazo definido. O programa é voltado à mobilização de investimentos privados para projetos ligados à transição ecológica.

A resolução também limita a remuneração das instituições financeiras envolvidas nas operações. O teto é de 3% ao ano para as operações realizadas com recursos da linha. A remuneração da instituição que disponibilizar recursos aos fundos fica em até 2% ao ano, enquanto os recursos da Linha Eco Invest Brasil terão remuneração de 1% ao ano.

O capital catalítico representa os recursos públicos usados para atrair investimentos privados. Esse modelo, conhecido como blended finance, permite que o governo reduza parte dos riscos das operações para estimular a participação de investidores privados.

Em algumas operações, os fundos poderão investir em empresas por meio de instrumentos financeiros que futuramente podem ser convertidos em participação societária. Nesses casos, a remuneração mínima será equivalente à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescida de 1% ao ano.

Os novos fundos de inovação financiarão projetos em seis setores: fertilizantes verdes, combustíveis verdes avançados, automação industrial e inteligência artificial aplicada à produção, beneficiamento de minerais críticos, sistemas de baterias e armazenamento de energia, e química verde, biomateriais e reaproveitamento de resíduos minerais.

A Linha Eco Invest Brasil integra o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) e foi criada para atrair capital privado, inclusive internacional, para projetos sustentáveis no país. O programa oferece mecanismos de proteção cambial e compartilhamento de riscos.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é formado pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que preside o conselho, pelo presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.