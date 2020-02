O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comemorou hoje, no Palácio dos Bandeirantes, “os bons resultados” da missão que fez a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e a inauguração, na última quarta-feira, 12, do escritório de negócios na cidade, o segundo do Estado pelo mundo, após Xangai.

publicidade

De acordo com o governador, os fundos soberanos Abu Dhabi Investment Authority (Adia) e Mubadala – que administram US$ 5 trilhões – “mostraram, com muita clareza, grande apetite pelo programa de desestatização do governo de São Paulo”. Segundo Doria, “há uma expectativa de que R$ 30 bilhões possam ser investidos por esses dois fundos com o apoio do programa de desestatização do governo do Estado de São Paulo ao longo dos próximos três anos”.

Entre os setores que poderão receber os investimentos, Doria elencou as “rodovias, ferrovias, malha metroviária, hidrovias, aeroportos regionais e também a área de saneamento, como a Sabesp, além de parques”.

O governador afirmou também que a próxima missão de negócios será nos Estados Unidos. Doria ressaltou, contudo, que esta será mais reduzida que a recente a Dubai.