Economia

Funcionários da Caixa rejeitam proposta e mantêm greve nacional

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 22/09/26 01h06
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Imagem mostra a fachada de uma agência da Caixa Econômica Federal.
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná/ Jonathan Campos

Funcionários da Caixa Econômica Federal rejeitaram nesta segunda-feira (21) a terceira proposta apresentada pelo banco e decidiram manter a greve nacional por tempo indeterminado. Mais de 90% das bases sindicais de todo o país votaram contra o acordo em assembleias virtuais realizadas entre 11h e 18h. A paralisação começou no dia 10 de setembro. As informações são da Agência Brasil.

A principal divergência entre as partes está no Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários, aposentados e dependentes administrado pela própria instituição. A proposta do banco previa ampliar de 6,5% para 9% da folha de pagamento o teto de participação da Caixa no custeio do plano, a partir de 2027.

Categoria rejeita acordo coletivo pela terceira vez

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), vinculada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), informou que esta é a terceira rejeição do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) nas assembleias. Com a decisão, os bancários da Caixa optaram por não aderir à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria e ao ACT específico dos empregados da instituição.

Greve continua sem previsão de término

A greve segue por tempo indeterminado até que uma nova proposta seja apresentada e aceita pelos trabalhadores. A paralisação afeta o atendimento nas agências da Caixa em todo o Brasil desde o início de setembro.

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