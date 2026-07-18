Fraudes financeiras sobem 10% e atingem 9 milhões de casos no Brasil

O número de indícios de fraudes financeiras no Brasil cresceu 10,26% nos seis primeiros meses de 2026, totalizando mais de 9 milhões de ocorrências entre casos suspeitos e confirmados. No segundo semestre de 2025, houve 8,26 milhões de registros.

As informações são da Quod, datatech especializada em inteligência de dados para o mercado de crédito. O avanço reflete principalmente o fortalecimento dos mecanismos de detecção após a implementação da Resolução 501 do Banco Central (BC), que ampliou o compartilhamento de informações entre instituições financeiras para combater golpes.

O celular foi utilizado em 78% dos casos registrados, tornando-se o principal canal explorado pelos criminosos. As contas correntes apareceram em 94% dos indícios, enquanto o Pix foi o meio de pagamento utilizado em 85% das fraudes.

A engenharia social, modalidade baseada na manipulação psicológica das vítimas para obter informações ou convencê-las a realizar transferências, respondeu por 40% dos registros. Isso equivale a mais de 3,6 milhões de ocorrências no semestre.

O estudo foi elaborado a partir dos dados do Registro Unificado de Fraudes (Rufra), uma base colaborativa criada pela Quod para reunir informações sobre indícios e ocorrências de fraudes compartilhadas por instituições financeiras e empresas.

Segundo Danilo Coelho, diretor de Produtos e Dados da Quod, o aumento no volume de fraudes reflete o amadurecimento das defesas do mercado financeiro. Com a consolidação da Resolução 501 do BC, as instituições passaram a compartilhar informações de forma mais ativa, detectando tentativas de golpes que antes ficavam subnotificadas no sistema.

Jovens são principais vítimas

Os dados mostram que pessoas entre 18 e 34 anos representam 49,06% das vítimas. A faixa de 35 a 49 anos responde por 29,98% dos casos. Homens correspondem a 51% dos registros e mulheres, a 48%. A maioria das vítimas (58%) recebe até dois salários mínimos.

Das 3,1 milhões de pessoas que sofreram golpes no semestre, aproximadamente 799 mil foram vítimas duas ou mais vezes. Isso representa um quarto do total.

Cuidados recomendados

A Quod recomenda que consumidores reforcem os cuidados nas operações financeiras, principalmente pelo celular. Nunca tome decisões financeiras apressadas durante o expediente de trabalho, período em que os fraudadores aproveitam a distração das vítimas.

Não clique em links recebidos por mensagens e não empreste sua conta bancária para receber ou transferir valores de terceiros, pois isso torna a pessoa cúmplice e vítima do esquema de contas laranja.