Foguete sul-coreano cai no mar após teste em Alcântara

A empresa sul-coreana Innospace realizou nesta quarta-feira (19) o primeiro voo de teste de seu foguete suborbital Sebit no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. O lançamento ocorreu às 16h30, mas a Força Aérea Brasileira interrompeu a trajetória após o equipamento desviar da rota planejada. O foguete caiu no mar, dentro de uma zona de segurança previamente designada, sem feridos ou danos materiais. As informações são da Gazeta do Povo.

A FAB ativou o Sistema de Terminação de Voo (FTS), um mecanismo de segurança que interrompe a trajetória de foguetes quando há desvios. Segundo a Innospace, os sistemas de monitoramento identificaram movimentos fora do planejado logo após uma decolagem normal.

O Sebit foi projetado para transportar cargas a altitudes de até 100 quilômetros, permitindo testes tecnológicos e pesquisas em ambientes de microgravidade. Diferente de foguetes que colocam satélites em órbita, ele é voltado para voos suborbitais de curta duração.

A empresa conseguiu coletar dados de telemetria sobre sistemas essenciais, como propulsão, rastreamento e controle. Essas informações estão sendo analisadas para determinar a altitude atingida, a distância percorrida e a causa exata da falha.

O fundador e CEO da Innospace, Soojong Kim, afirmou que os dados obtidos serão importantes para o avanço dos serviços suborbitais da empresa. Ele destacou que a companhia planeja realizar novos voos de teste para aumentar a confiabilidade do foguete.

O uso da base brasileira foi viabilizado pela Alada, empresa fundada em 2025 com o objetivo de promover atividades comerciais que utilizem a infraestrutura aeroespacial do Brasil.