Flávio Bolsonaro promete trem ligando capitais do Nordeste

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, apresentou nesta quarta-feira (26) propostas para infraestrutura e segurança pública no Nordeste. Durante visita a Arapiraca (AL), ele repetiu a promessa de criar um projeto de integração ferroviária entre as capitais nordestinas. As informações são da Gazeta do Povo.

Flávio afirmou que o trem servirá para locomoção de pessoas e turistas. “Está no nosso plano de governo um trem que vai ligar todas as capitais do Nordeste. Vai servir, obviamente, para locomoção das pessoas, mas também para os turistas para interligar todas as capitais”, declarou o candidato.

Vice tem experiência em segurança pública

O senador destacou a trajetória do vice, Alfredo Gaspar, alagoano com 24 anos de Ministério Público. Gaspar foi secretário de Segurança de Alagoas quando o estado era considerado o mais violento do Brasil por dez anos consecutivos.

Flávio ressaltou a sinergia entre os dois nas propostas para segurança. “É uma pessoa que tem uma expertise em segurança pública, um tema que gosto de atuar, defender os nossos policiais, garantir segurança jurídica a eles e aprimorar a legislação penal pra deixar os marginais perigosos presos”, afirmou.

Campanha inicia giro pelo Nordeste

A campanha de Flávio escolheu começar o giro pelo país justamente pelo Nordeste, região com eleitorado tradicionalmente fiel à esquerda. Durante passagem por Maceió na terça-feira, o candidato defendeu estratégia nacional voltada ao potencial econômico da região.

Flávio citou energia, infraestrutura, turismo e produção agrícola entre as áreas prioritárias. Segundo ele, a ligação ferroviária entre as capitais nordestinas poderia facilitar o deslocamento da população e estimular o turismo na região.