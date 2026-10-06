O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chamou de “oportunista” a discussão sobre o fim da escala 6×1, iniciada nesta terça-feira (6) no Senado. Ele acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de usar o tema com objetivo eleitoral, já que os dois disputam o segundo turno da eleição presidencial. A proposta em análise prevê reduzir de 44 para 40 horas a jornada semanal, garantir dois dias de descanso e manter o salário. As informações são da Gazeta do Povo.

“Lula, em quatro anos de governo, não faz. Agora, no meio do segundo turno, ele vem de uma forma oportunista querer fazer um movimento achando que isso vai dar voto para ele”, disse Flávio a jornalistas.

Senador defende liberdade para trabalhador escolher jornada

Flávio Bolsonaro não declarou se votará contra ou a favor da PEC (Proposta de Emenda à Constituição), mas defendeu uma proposta alternativa. Pela ideia dele, o trabalhador poderia negociar a própria jornada com o empregador, com remuneração proporcional às horas trabalhadas. Isso significa que uma redução da jornada poderia resultar também em redução do salário.

“Meu posicionamento é o que já é público, é que eu tenho uma proposta infinitamente melhor do que essa proposta que está na mesa, que é dar liberdade para o trabalhador escolher sua própria carga horária”, afirmou. Como exemplo, o senador citou uma mãe que tenha dificuldades para conciliar trabalho e cuidados com os filhos.

PEC precisa de 49 votos em dois turnos

A PEC já passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) e agora está em fase de discussão no plenário. Para ser aprovada, precisa receber pelo menos 49 votos dos 81 senadores em cada um dos dois turnos de votação.