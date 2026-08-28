Flávio Bolsonaro atribui recuperação judicial do Habib’s ao governo Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), oficialmente em campanha pela Presidência da República, associou nesta quinta-feira (27) o governo federal ao pedido de recuperação judicial feito pela rede Habib’s. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar comparou a situação à das Casas Bahia e questionou qual será a próxima empresa vítima do que chamou de “efeito Lula”. As informações são da Gazeta do Povo.

A recuperação judicial envolve o Grupo Gennius, proprietário da franquia Habib’s, que deu entrada no processo nesta semana. A dívida declarada da companhia ultrapassa R$ 265 milhões. Em nota, representantes da empresa informaram que manterão o funcionamento das lojas e a qualidade dos serviços.

“Semana passada falamos das Casas Bahia, que fecharam as suas portas. Mais de 300 lojas das Casas Bahia fecharam. Agora, mais uma gigante aqui. Quem é que aguenta o Lula, minha gente?”, questionou Flávio em transmissão ao vivo.

A crise da rede de comida árabe também está associada a um cenário generalizado no varejo. As Casas Bahia entraram em uma fase de contenção de despesas com o encerramento de 300 lojas e, no primeiro semestre deste ano, o Pão de Açúcar anunciou um acordo com credores para renegociar dívidas.

A campanha de Flávio procura explorar a relação entre os gastos do governo federal e os juros altos, que pressionam as empresas. Enquanto isso, a campanha à reeleição de Lula procurará atribuir as pressões inflacionárias ao cenário externo, especialmente ao conflito no Irã.