Financiamento para taxistas e motoristas de app continua sem prazo limite

O Conselho Monetário Nacional (CMN) atualizou as regras do financiamento de veículos novos para taxistas e motoristas de aplicativo. A principal mudança elimina o prazo de 120 dias que limitava a contratação do crédito. Agora, os financiamentos podem ser feitos a qualquer momento, desde que haja recursos disponíveis dentro do limite de R$ 30 bilhões do programa Move Brasil.

As informações são da Agência Brasil.

A mudança ocorreu após a sanção da Lei 15.503/2026, nesta segunda-feira (14). A lei substituiu medidas provisórias que estavam em vigor e não manteve a limitação de prazo para contratação. Com isso, o CMN ajustou a regulamentação para evitar a interrupção do programa.

As condições financeiras do programa foram mantidas. Os juros sobre os recursos continuam em 2,5% ao ano. Para mulheres, a taxa cai para 1,5% ao ano. O prazo máximo de pagamento é de 84 meses, com carência de até seis meses. O valor máximo do veículo financiado permanece em R$ 200 mil.

O financiamento pode incluir despesas com registro e averbação da alienação fiduciária, como taxas de cartório. Essa possibilidade reduz o valor que o trabalhador precisa pagar no início da contratação.

Motoristas de aplicativo agora podem solicitar o crédito com apenas seis meses de cadastro na plataforma. Antes, o período mínimo era de um ano. Taxistas e cooperativas de táxi também têm acesso ao programa.

Até 10% do valor financiado pode ser destinado à compra de itens de segurança voltados para mulheres que trabalham com transporte de passageiros. As operações são realizadas por instituições financeiras habilitadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).