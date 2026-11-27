Projetos de armazenamento de energia que utilizem baterias fabricadas no Brasil passarão a contar com juros menores nos financiamentos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. A taxa anual caiu de 6,5% para 3% ao ano, segundo decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) tomada nesta quinta-feira (26). A medida vale para os leilões marcados para 2 de dezembro. As informações são da Agência Brasil.

O benefício será aplicado apenas a sistemas que usem conjuntos de baterias (packs) produzidos no país. Para ter acesso à condição, os equipamentos precisam cumprir as exigências de conteúdo nacional estabelecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Não basta usar baterias importadas ou apenas instalar o projeto em território brasileiro.

De acordo com o Ministério da Fazenda, a decisão busca incentivar o uso de equipamentos nacionais e ampliar a participação da indústria brasileira no setor de armazenamento de energia. A redução dos juros torna os financiamentos mais acessíveis e pode ajudar a viabilizar investimentos em sistemas de armazenamento.

Leilões de energia acontecem na próxima semana

Os Leilões de Reserva de Capacidade de 2026 estão previstos para a próxima quarta-feira (2). O objetivo é contratar novos sistemas capazes de armazenar energia e disponibilizá-la quando necessário. A programação inclui uma modalidade específica para projetos que utilizem equipamentos com conteúdo nacional.

Com a redução da taxa do Fundo Clima, o governo busca estimular a participação de baterias produzidas no país nesses projetos. A resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Como funcionam os sistemas de armazenamento

Os sistemas de armazenamento de energia em baterias permitem guardar eletricidade para uso em outro momento. Eles funcionam de maneira semelhante a uma bateria de celular, mas em escala muito maior e conectados ao sistema elétrico.

Quando há energia disponível, o sistema utiliza essa eletricidade para carregar as baterias. Durante o carregamento, a energia elétrica é convertida em energia química e fica armazenada dentro das células. Quando a eletricidade é necessária, ocorre o processo inverso: a energia química é convertida novamente em energia elétrica e enviada para a rede.

O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável por estabelecer diretrizes para as políticas monetária, creditícia e cambial do país. Presidido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, o colegiado também é composto pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.