Motoristas de app podem trocar de carro pagando menos: R$ 30 bilhões liberados

Motoristas de aplicativo e taxistas cadastrados no programa Move Brasil Táxi e Aplicativos podem solicitar financiamento para comprar veículos zero quilômetro a partir desta sexta-feira (19). O governo federal disponibiliza R$ 30 bilhões em crédito com juros menores que os do mercado tradicional, prazos de até 72 meses e possibilidade de carência. As informações são da Agência Brasil.

O programa aceita carros novos de até R$ 150 mil que atendam critérios de sustentabilidade ambiental. Podem ser modelos flex, híbridos, elétricos ou movidos a etanol. Cada beneficiário tem direito a financiar apenas um veículo. No caso de cooperativas, o limite é de um carro por cooperado.

Motoristas de app precisam ter 12 meses de atividade

Para ter acesso ao crédito, motoristas de aplicativo devem comprovar mais de 12 meses na plataforma e ter realizado pelo menos 100 corridas nesse período. A confirmação do cumprimento dos critérios será feita pelas próprias plataformas de transporte. Taxistas precisam apresentar regularidade cadastral e fiscal, com validação feita pela Receita Federal.

Processo de adesão será digital e simplificado

A solicitação do financiamento acontece por meio de plataforma eletrônica, com autorização do interessado para compartilhamento de dados. Após a análise, o motorista recebe uma resposta informando se atende aos requisitos do programa. Em caso positivo, pode procurar uma instituição financeira habilitada para contratar o crédito. Os financiamentos devem ser contratados em até 120 dias a partir da publicação da medida provisória. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços habilitará previamente os veículos elegíveis e poderá exigir contrapartidas das montadoras, como descontos mínimos.