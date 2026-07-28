Financiamento de veículos cresce 10,9% e atinge maior volume desde 2008

O financiamento de veículos no Brasil cresceu 10,9% no primeiro semestre de 2026, passando de 3,41 milhões para 3,78 milhões de unidades. O volume é o maior registrado para um primeiro semestre desde 2008, quando foram financiados 4,23 milhões de veículos. As informações são da Agência Brasil.

Os dados são da Trillia, empresa de análise de dados da B3. No acumulado de janeiro a junho de 2026, os veículos usados responderam por 2,38 milhões de unidades financiadas, enquanto os novos somaram 1,39 milhão. Em 2025, os volumes foram de 2,18 milhões e 1,22 milhão, respectivamente.

Todas as regiões brasileiras registraram expansão no financiamento de veículos. O avanço mais expressivo ocorreu no Centro-Oeste, com 13,1%. Na sequência aparecem o Nordeste com 12,6%, o Sul com 11,2%, o Sudeste com 10,6% e o Norte com 4,4%.

Entre as diferentes categorias de automotores, os comerciais leves acumulam a maior parte dos financiamentos. Em junho de 2026, o segmento somou 434 mil unidades financiadas, ante 388 mil em junho de 2025, alta de 11,9%.

Os automóveis usados apresentaram crescimento no último ano, enquanto os novos retrocederam. Entre os autos leves novos, foram 112 mil unidades financiadas em junho de 2026, queda de 3,3% em relação ao mesmo mês de 2025. Os usados chegaram a 323 mil unidades, crescimento de 12,0% na mesma base de comparação.

O prazo médio dos contratos para automóveis e comerciais leves registrou 47,2 meses no semestre, frente aos 46,3 meses verificados no ano anterior. Os principais avanços ocorreram no grupo de veículos com 4 a 8 anos de fabricação, cujo prazo médio subiu de 50 para 51,3 meses, e nos modelos até 3 anos, que passaram de 49,4 para 51,6 meses.

O mercado das motos também segue em expansão. Ao todo, 155 mil motos foram financiadas em junho de 2026, representando um aumento de 5,6% frente as 147 mil registradas em junho de 2025. As motocicletas usadas registraram 116 mil unidades financiadas em junho de 2026, alta de 5,5% na comparação anual. As motos novas totalizaram 39 mil unidades no mesmo mês, queda de 2,4%.

O setor de veículos pesados, como caminhões e ônibus, também apresentou desempenho positivo. No mês de junho de 2026, o total de unidades financiadas chegou a 24 mil, expansão de 7,1% frente as 22 mil registradas em junho de 2025. Os veículos pesados novos lideraram o crescimento com 13 mil financiamentos em junho de 2026, salto de 33,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior.