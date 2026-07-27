Financiamento de moto e bicicleta elétrica começa com juros de 0,99%

Bancos e instituições financeiras começaram nesta segunda-feira (27) a oferecer financiamento de motos, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas com condições facilitadas pelo programa Move Brasil. As linhas de crédito são voltadas para entregadores ciclistas, motoapps, mototaxistas e motofretistas profissionais.
As informações são da Agência Brasil.
Os juros são de 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres. O prazo para pagar é de até quatro anos e a primeira parcela vence apenas 60 dias após a contratação.
Para solicitar o financiamento, o trabalhador precisa estar cadastrado no programa pela conta gov.br e ter recebido a confirmação de que é elegível ao Move Brasil, emitida em até cinco dias úteis. Depois disso, pode procurar a Caixa, o Banco do Brasil ou outra instituição credenciada.
O veículo escolhido deve ser produzido no Brasil a partir de 2024. O recurso é liberado diretamente ao fornecedor do bem. A aprovação do financiamento depende de análise de crédito do banco, que define os documentos necessários.