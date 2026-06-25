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Fim da escala 6×1 pode repetir efeitos da PEC das domésticas no Brasil

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná Tai
- Atualizado: 25/06/26 06h06
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Ilustração sobre economia e finanças com a logo da Tribuna do Paraná no canto superior esquerdo. A imagem mostra moedas empilhadas, uma calculadora, cédulas de real, gráficos financeiros, indicadores de crescimento e um caderno com relatórios. Ao fundo, aparece um prédio institucional desfocado com a bandeira do Brasil, simbolizando decisões econômicas, mercado financeiro, impostos, programas governamentais e economia popular. Design clean, moderno e voltado para conteúdos de notícias econômicas.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

Especialistas alertam que o fim da jornada 6×1 no Brasil pode gerar os mesmos efeitos da PEC das domésticas de 2013, que reduziu o número de empregos formais no setor em quase 30%. A mudança na escala de trabalho, que prevê seis dias de trabalho para um de descanso, pode aumentar custos para empresas e pressionar a inflação. As informações são da Gazeta do Povo.

Desde que as novas regras para empregados domésticos entraram em vigor em 2013, o número de trabalhadores com carteira assinada nesse setor caiu quase 30%. Embora a intenção fosse garantir direitos, o aumento dos custos sem planejamento acabou empurrando muitos profissionais para a informalidade ou resultando na extinção de postos de trabalho.

Empresas podem ter custos 22% maiores com nova jornada

Empresas e entidades como a CNI estimam que o fim da escala 6×1 pode elevar o custo da hora trabalhada em até 22%. Sem um aumento correspondente na produtividade, esse gasto extra deve encarecer a folha de pagamento em cerca de 7%, pressionando o orçamento de pequenos e médios negócios.

Analistas financeiros e lideranças industriais apontam um risco real de inflação. Com o aumento dos custos operacionais, especialmente no setor de serviços como hotéis, restaurantes e comércio, a tendência é que as empresas repassem esses gastos extras para os preços cobrados dos consumidores.

Adaptação representa desafio maior que PEC das domésticas

Diferente da PEC das domésticas, que afetou apenas famílias, a mudança na escala 6×1 atinge praticamente todo o setor empresarial. Pequenas e médias empresas têm menos flexibilidade para reorganizar escalas de forma abrupta, o que pode levar a um ajuste forçado na estrutura de contratação ou até ao fechamento de estabelecimentos intensivos em mão de obra.

Países ricos conseguem operar com jornadas reduzidas porque possuem alta produtividade por trabalhador. Especialistas explicam que, no exterior, a redução da carga horária foi uma consequência do desenvolvimento econômico. Tentar impor uma jornada menor no Brasil, sem resolver o problema da baixa produtividade nacional, pode sufocar a economia e gerar desemprego.

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