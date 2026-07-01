Fila do INSS cai para 1,8 milhão de pedidos e atinge menor patamar

A fila de requerimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encerrou junho com 1,8 milhão de pedidos, o menor patamar registrado nos últimos 21 meses. Os dados foram apresentados nesta terça-feira (30) durante reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), em Brasília. As informações são da Agência Brasil.

Do total de solicitações, 825 mil estão em análise há menos de 45 dias. Outros 555 mil aguardam resposta há mais de 45 dias, enquanto 451 mil dependem de alguma providência do próprio segurado, como o envio de documentos ou informações complementares.

Segundo o diretor de Benefícios do INSS, Leonardo Bittencourt, o objetivo da autarquia é reduzir não apenas a quantidade de processos pendentes, mas também o tempo de espera para a conclusão dos pedidos. Atualmente, o tempo médio para concluir a análise de um requerimento é de 50 dias.

INSS concede 700 mil benefícios por mês

O balanço mostra que o INSS vem concedendo, em média, 700 mil benefícios por mês. Em março deste ano, o instituto registrou o maior volume de concessões da série histórica, com 890 mil benefícios aprovados.

A redução da fila é resultado de um conjunto de ações implementadas para acelerar a análise dos pedidos. Entre elas estão a priorização do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), com foco na análise inicial dos novos requerimentos, e a redução dos prazos internos, que caíram de 45 para 30 dias.

Reclamações na Ouvidoria caem 44%

O INSS também ampliou os mutirões para avaliação social e perícia médica, nomeou 300 novos analistas do Seguro Social e 500 peritos médicos federais. A perícia conectada expandiu o atendimento por telemedicina em regiões com escassez de profissionais, e o Atestmed passou a utilizar análise documental de atestados médicos, dispensando perícia presencial em casos previstos.

Os indicadores apresentados mostram queda nas reclamações relacionadas à demora na análise dos pedidos. Entre janeiro e maio deste ano, as queixas registradas na Ouvidoria do INSS caíram 44%, passando de 14.491 para 8.047 registros.