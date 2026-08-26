Fila do INSS cai 59% e chega ao menor nível desde 2023

A fila de pedidos de análise de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) caiu para 1,282 milhão de requerimentos até 24 de agosto. É o menor patamar desde janeiro de 2023, quando a série histórica começou a ser registrada.

O número representa uma redução de 59% em relação a janeiro deste ano, quando havia 3,073 milhões de requerimentos pendentes. As informações são da Agência Brasil.

Entre os processos que aguardam há mais de 45 dias, a queda foi ainda maior. Atualmente são 261 mil requerimentos, contra 1,882 milhão em janeiro, redução de 86%.

Os dados foram apresentados pelo diretor de Benefícios do INSS, Leonardo Bittencourt, durante reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

INSS concede 730 mil benefícios por mês

De janeiro a julho de 2026, o instituto concedeu em média 730 mil benefícios por mês. O número é 67% superior à média registrada no mesmo período de 2022, quando foram concedidos 438 mil benefícios mensais.

Em 2025, a média mensal entre janeiro e julho havia sido de 641 mil benefícios.

O tempo médio para análise de um benefício está em 35 dias. O prazo varia conforme o tipo de pedido. Salário-maternidade leva 11 dias, benefícios por incapacidade 30 dias, aposentadorias 33 dias e benefícios assistenciais 65 dias.

Os benefícios assistenciais têm prazo maior porque podem exigir perícia médica e avaliação biopsicossocial.

Espera por perícia cai 84%

A fila para realização de perícias médicas também caiu. O número de pessoas aguardando atendimento passou de 1,230 milhão em novembro de 2025 para 196.615 em agosto de 2026, redução de 84%.

O tempo médio nacional de espera por uma perícia está em 17 dias. Em agosto de 2023, a média era de 70 dias, queda de 75%.

O prazo varia entre os estados. Em Mato Grosso do Sul, a espera média está em seis dias. São Paulo, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba e Rio de Janeiro registram média de 15 dias. O Distrito Federal apresenta o maior tempo médio, com 38 dias.