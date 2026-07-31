FGTS deposita R$ 13 bilhões em lucros nas contas de 138 milhões

A Caixa Econômica Federal começou a depositar nesta quinta-feira (30) R$ 13,04 bilhões em lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nas contas de 138,2 milhões de trabalhadores. O valor corresponde a 89% do lucro obtido pelo fundo em 2025, que alcançou R$ 14,7 bilhões.

As informações são da Agência Brasil.

Têm direito à distribuição todos os trabalhadores que possuíam saldo em qualquer conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025, independentemente de a conta estar ativa ou inativa. O dinheiro é creditado automaticamente na conta vinculada do FGTS, sem necessidade de pedido.

O valor varia conforme o saldo existente na conta no fim de 2025. Para calcular, basta multiplicar o saldo de 31 de dezembro de 2025 por 0,01868341. Quem tinha R$ 1.000 recebe R$ 18,68. Com saldo de R$ 5.000, o crédito é de R$ 93,42. Para R$ 10.000, o valor chega a R$ 186,83.

O crédito aparece no extrato com a descrição AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025. A consulta pode ser feita pelo aplicativo FGTS, Internet Banking da Caixa ou nas agências do banco.

Com a distribuição dos lucros, o rendimento total das contas do FGTS em 2025 ficou em 6,9%. O percentual ficou acima da inflação oficial do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que encerrou 2025 em 4,26%. O ganho real foi de cerca de 2,6 pontos percentuais acima da inflação.

O dinheiro não é depositado na conta bancária do trabalhador. O valor permanece no FGTS e somente pode ser retirado nas hipóteses previstas em lei, entre elas demissão sem justa causa, saque-aniversário, aposentadoria, compra da casa própria e doenças graves.

Desde 2017, o Conselho Curador do FGTS autoriza a distribuição de parte do lucro obtido pelo fundo aos trabalhadores. O resultado de 2025 foi o segundo maior da série histórica iniciada em 2015.