Fed nomeia Armínio Fraga para grupo de reforma do banco central dos EUA

O presidente do Fed, Kevin Warsh, anunciou nesta quinta-feira (9) os nomes que vão compor cinco grupos de trabalho para reformar o banco central dos Estados Unidos. Entre os escolhidos está Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do Brasil entre 1999 e 2003. As informações são da Gazeta do Povo.

Fraga vai chefiar o grupo de comunicação ao lado de Mervyn King, ex-presidente do Banco da Inglaterra, e Peter Fisher, ex-diretor do Fed em Nova York e atualmente pesquisador na Universidade de Washington. O Fed é o banco central americano, responsável por controlar a inflação e definir as taxas de juros do país.

Investidor de criptomoedas e Nobel de Economia integram equipes

Entre os outros nomes indicados para os grupos de trabalho estão o investidor em criptomoedas Marc Andreessen, Raghuram Rajan, ex-presidente do Banco Central da Índia, e o ganhador do Prêmio Nobel de Economia Thomas Sargent.

Warsh afirmou que a economia dos EUA mudou significativamente na última geração. Ele disse se sentir honrado pelo fato de as melhores mentes de diversas áreas terem aceitado trabalhar para aprimorar a atuação da instituição.

Nomeação de Warsh gerou desconfiança no Senado americano

Warsh se tornou presidente do Fed em maio após o Senado americano aprovar sua nomeação, feita pelo presidente Donald Trump. Ele vem destacando a necessidade de modernizar a instituição.

Devido à forte pressão de Trump sobre o antecessor dele, Jerome Powell, para baixar as taxas de juros dos Estados Unidos, a nomeação de Warsh foi encarada com desconfiança por alguns setores. Sua aprovação no Senado teve 54 votos favoráveis e 45 contrários, a votação mais apertada para o cargo na história.