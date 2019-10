O presidente da distrital de Chicago do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Charles Evans, afirmou nesta quinta-feira que a política monetária do banco central está bem posicionada caso sejam necessários “ajustes modestos” contra obstáculos à economia.

Evans, que vota nas reuniões de política monetária do Fed, disse à Bloomberg News que irá ao encontro de outubro da autoridade monetária “com a mente aberta” em relação a manter os juros nas taxas atuais (1,75% a 2%) ou aprofundar o relaxamento monetário. Ele avalia que os dois cortes de juros realizados em 2019 foram medidas de “gerenciamento de riscos” diante do aumento de incertezas.

O presidente do Fed de Chicago disse que o crescimento da economia americana está em bom ritmo, mas se mostrou preocupado com a perspectiva para a inflação e admitiu que os obstáculos são mais fortes do que ele avaliava há alguns meses. “Acredito que deveríamos estar ultrapassando ou girando em torno da meta de 2% neste momento, e estamos com problemas em atingir 2%”, declarou.