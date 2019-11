A distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Nova York tomou US$ 74,35 bilhões em títulos no leilão de acordos de recompra (repo) de um dia realizado nesta quarta-feira. O limite agregado da operação estipulado pela unidade do Fed era de até US$ 120 bilhões em papéis.

Entre os títulos aceitos pelo BC americano estavam US$ 63,6 bilhões em Treasuries, à taxa média ponderada de 1,550%, e US$ 10,75 bilhões em títulos lastreados em hipotecas, à taxa média de 1,553%.