As vendas do comércio varejista da região metropolitana de São Paulo devem sofrer até R$ 110 milhões de prejuízo por causa das fortes chuvas que atingem a capital, Osasco, Guarulhos e as cidades do ABCD paulista nesta segunda-feira, 10, segundo estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

O valor equivale a 0,40% do faturamento projetado para o comércio da região em fevereiro. De acordo com a entidade, o cálculo foi feito levando em consideração as compras por impulso em supermercados, farmácias e vestuário, além da aquisição de combustível, artigos esportivos e livros. As compras de bens duráveis, como carros e eletrodomésticos, não devem ser impactadas.