Fazenda suspende 14 sites de apostas por falta de documentação

O Ministério da Fazenda suspendeu as licenças de cinco empresas de apostas online que controlam 14 marcas. Entre elas estão sites ligados à influenciadora Deolane Bezerra, presa desde maio por suspeita de lavagem de dinheiro, e ao grupo Pixbet. As medidas cautelares foram adotadas na última semana principalmente pela falta de documentos exigidos pela Secretaria de Prêmios e Apostas. As informações são da Gazeta do Povo.

Estão entre as empresas atingidas a ZeroUm Bet, fundada por Deolane e depois transferida a José Daniel Carvalho Saturnino, e a Select Operations, ligada aos controladores da Pixbet. Também foram suspensas Nexus, RR Participações e Intermediações de Negócios e Enseada Serviços e Tecnologia. As 14 marcas suspensas incluem zeroum.bet.br, sportvip.bet.br, energia.bet.br, kbet.bet.br, mma.bet.br, betvip.bet.br, papigames.bet.br, megaposta.bet.br, multi.bet.br, brx.bet.br, rico.bet.br, pix.bet.br, ganhei.bet.br e betdasorte.bet.br.

Com as suspensões, as empresas devem exibir em seus sites um aviso sobre a punição e deixar as plataformas disponíveis apenas para que usuários cadastrados possam retirar valores das contas. A Fazenda determinou que apostas em andamento sejam canceladas e que os valores apostados sejam devolvidos imediatamente.

O diretor jurídico da Nexus, Caio Coimbra, afirmou que a empresa foi punida porque a Secretaria não identificou o recebimento dos dados operacionais do site Megaposta. Segundo ele, a empresa levantou registros técnicos que indicam que as transmissões ocorreram e que houve uma inconsistência no processamento dos arquivos, já levados à Secretaria. A ZeroUm Bet foi atingida por falta de informações regulamentares exigíveis.

No caso da Select Operations, o beneficiário final é Diomar Tadeu Dantas de Farias, proprietário de 30% da Pixbet. Embora as licenças da Pixbet e da Select tenham sido suspensas, outra empresa ligada à mesma família, a Open Gaming, possui licença nacional e mantém em operação marcas como Donald.Bet e BetpontoBet. A reportagem buscou contato com representantes da ZeroUm Bet, Enseada e RR Participações, mas não obteve retorno até a publicação. A Secretaria de Prêmios e Apostas não havia se manifestado até a divulgação das informações.