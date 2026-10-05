Fazenda define regras para calcular impostos sobre combustíveis

O Ministério da Fazenda publicou nesta segunda-feira (5) a metodologia que será usada para calcular os novos impostos sobre combustíveis dentro da reforma tributária. A portaria conjunta com o Comitê Gestor do IBS define as regras para a CBS, que começa em 2027, e para o IBS, que inicia em 2029, mas ainda não fixa os valores que serão cobrados por litro. As informações são da Gazeta do Povo.

Para a CBS, a alíquota de 2027 não poderá superar a soma da carga tributária direta e indireta de cada combustível. A carga direta considera as alíquotas vigentes entre julho de 2025 e junho de 2026, atualizadas pela meta de inflação de 3% para 2027. A carga indireta leva em conta o consumo nacional de 2025 e correções pelo IPCA e pela meta de inflação.

Nos anos seguintes, as alíquotas da CBS serão atualizadas de modo a não exceder as cargas tributárias de referência. A atualização será vinculada à variação do Preço Médio Ponderado de Venda ao Consumidor Final, o PMPF.

IBS terá transição gradual até 2033

No caso do IBS, a transição será gradual. Os limites serão de 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 2031, 40% em 2032 e 100% a partir de 2033. A carga direta de referência do IBS será calculada com base nos tributos incidentes entre julho de 2027 e junho de 2028, corrigidos pelo IPCA e pela meta de inflação definida para 2029.

A carga indireta considerará ICMS e ISS pagos ao longo da cadeia de produção, importação, distribuição e comercialização dos combustíveis que não tenham sido recuperados como crédito.

Cobrança será concentrada em refinarias e importadoras

A nova sistemática mantém a cobrança de CBS e IBS sobre combustíveis em regime monofásico, ou seja, concentrada em uma única etapa da cadeia, nas refinarias e importadoras. Com isso, não haverá um novo recolhimento desses tributos nos postos no momento da venda ao consumidor. As alíquotas serão específicas por produto e cobradas por quantidade, como um valor definido por litro.

O impacto exato no preço dos combustíveis ainda não pode ser calculado em centavos por litro a partir da portaria. O texto estabelece a fórmula para chegar às futuras alíquotas e segue a premissa prevista na reforma tributária de utilizar como referência a carga tributária existente, sem que a metodologia, por si só, determine aumento da carga do setor.