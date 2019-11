O faturamento da indústria cresceu pelo quarto mês consecutivo em setembro. De acordo com os Indicadores Industriais divulgados nesta sexta-feira, 1º de novembro, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), as vendas do setor cresceram 0,4% em relação a agosto, já considerando o dado dessazonalizado. “Desde 2014 o faturamento não registrava quatro meses consecutivos de alta. O faturamento acumula crescimento de 2,1% no período”, destacou a CNI.

Na comparação com setembro do ano passado, entretanto, o resultado do mês passado ainda apresentou um recuo de 0,3%. Nos nove primeiros meses de 2019, a queda é de 1,7% em relação ao mesmo período de 2019.

O documento mostra ainda que as horas trabalhadas na produção caíram 0,2% em relação a agosto, mas ainda ficaram 0,5% acima do verificado em setembro de 2018. No acumulado do ano, a queda é de 0,2%.

Com isso, a utilização da capacidade instalada na indústria ficou estagnada em 78% nos últimos dois meses, ante 77,5% de setembro do ano passado.

“Após dados mais favoráveis em agosto, metade dos índices levantados manteve-se estável na passagem de agosto para setembro, após os ajustes sazonais. Esses resultados revelam o ainda baixo dinamismo do setor”, completou a CNI.

O emprego no setor, por exemplo, teve variação zero de agosto para setembro e ainda se encontra 0,4% abaixo do nível verificado no mesmo mês de 2018. “Em 2019, até o momento, o emprego ficou estável em cinco meses e recuou nos outros quatro”, destacou o documento.

E embora a massa salarial real tenha crescido 0,4% no mês passado, o indicado ainda acumula uma queda de 1,5% em 2019.