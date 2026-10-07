Faturamento da indústria cai 3,5% em agosto pelo segundo mês seguido

A indústria de transformação registrou queda de 3,5% no faturamento em agosto, o segundo mês consecutivo de retração. Em julho, a queda havia sido de 2,2%. Com os dois recuos seguidos, o setor acumula retração de 0,2% de janeiro a agosto de 2026 na comparação com o mesmo período de 2025.

As informações são da Agência Brasil, com base nos Indicadores Industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira (7).

A receita bruta das empresas do setor reflete a perda de ritmo da atividade industrial ao longo do terceiro trimestre. A redução do faturamento veio acompanhada de queda nas horas trabalhadas e na utilização da capacidade instalada das fábricas.

As horas trabalhadas na produção diminuíram 1% em agosto. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, o indicador registra queda de 0,8% em relação ao mesmo período de 2025.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) caiu 0,6 ponto percentual, passando de 77,5% para 76,9%. Apesar da queda mensal, a utilização média da capacidade instalada nos oito primeiros meses de 2026 ficou 1,5% acima do registrado no mesmo intervalo de 2025.

O emprego industrial permaneceu estável em agosto, mantendo o comportamento observado nos meses anteriores. No acumulado de janeiro a agosto, porém, o nível de emprego do setor apresenta queda de 0,5% em relação aos oito primeiros meses de 2025.

A massa salarial subiu 0,5% em agosto e acumula alta de 0,9% no ano. O rendimento médio dos trabalhadores também avançou 0,5% em agosto e registra aumento de 1,5% no acumulado do ano.

Segundo a CNI, a carga tributária, o custo de insumos e matérias-primas e os juros elevados pressionam o desempenho da indústria. A entidade afirma que esses fatores afetam tanto a demanda por produtos industriais quanto o endividamento das famílias.