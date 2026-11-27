As famílias brasileiras que ganham até dois salários mínimos representam 21,7% da população do país, mas ficam com apenas 4,7% do total de rendimentos e da variação patrimonial. No outro extremo, os domicílios com renda acima de 25 salários mínimos são apenas 2,6% da população, porém concentram 19,1% dos recursos. Os dados fazem parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024-2025, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações são do IBGE.

Quando se considera todas as famílias que recebem até seis salários mínimos, o cenário não muda muito: elas somam 70,2% da população brasileira, mas detêm somente 33,7% do rendimento total e da variação patrimonial mensal. “Essa grande diferença na apropriação já mostra que o país tem um elevado grau de desigualdade”, afirma o pesquisador Leonardo Santos de Oliveira.

A desigualdade também aparece entre as regiões. O Nordeste concentra 26,2% das famílias do país, mas recebe apenas 17,8% dos rendimentos. O Norte tem 7,4% das famílias e fica com 6,3% dos recursos. Já o Sudeste, com 43,2% das famílias, apropria-se de 50,1% dos rendimentos. O Sul tem 15,3% das famílias e 17,1% dos recursos, enquanto o Centro-Oeste reúne 7,9% das famílias e 8,7% dos rendimentos.

O rendimento total médio das famílias brasileiras ficou em R$ 9.255,53 no período da pesquisa. Desse valor, R$ 7.051,57 são rendimentos monetários, R$ 1.663,38 são não monetários e R$ 540,57 correspondem à variação patrimonial. O rendimento não monetário é o valor que seria necessário para comprar bens e serviços no mercado caso não tivessem sido obtidos por doações, produção própria ou serviços públicos gratuitos. Já a variação patrimonial inclui recursos de venda de ativos, empréstimos, investimentos financeiros ou heranças.

Do total de rendimentos, 76,2% são monetários. Desses, 58,9% vêm do trabalho, 15,4% de transferências como aposentadorias, pensões e programas sociais, e 1,1% de aluguel. Os rendimentos não monetários representam 18% e a variação patrimonial, 5,8%. Entre os rendimentos do trabalho, 68,9% vão para empregados, 21,8% para trabalhadores por conta própria e 9,2% para empregadores.

Nas transferências, 53,6% vêm de aposentadorias e pensões do INSS, 20,4% de outros fundos de previdência pública, 2,4% de aposentadorias ou pensões privadas, 14% de programas sociais federais, 4,6% de pensão alimentícia, mesada ou doação, e 5,1% de outras fontes. Entre as famílias com renda até dois salários mínimos, 66,7% são rendimentos monetários, 32,2% não monetários e 1% variação patrimonial. O trabalho representa 33,2% do total e as transferências, 32,7%.

Já nas famílias com renda acima de 25 salários mínimos, o rendimento monetário responde por 76,9%, o não monetário por 7,3% e a variação patrimonial por 15,7%. O trabalho representa 67% do total e as transferências, 7%. Na comparação com a POF 2017-2018, o rendimento do trabalho ganhou participação, passando de 74,2% para 76,2%. As transferências, por outro lado, caíram de 18,2% para 15,4%.