O indicador que mede a disposição das famílias brasileiras para consumir registrou retração de 0,9% em novembro e alcançou 102,7 pontos, o patamar mais baixo de 2026. A queda marca o quarto mês seguido de recuo e ocorre justamente antes da Black Friday, período tradicionalmente aquecido no comércio. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio nesta quarta-feira (25). As informações são da Gazeta do Povo.

Segundo a entidade, o endividamento elevado e as incertezas sobre o cenário econômico explicam a cautela dos consumidores. José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, destacou que a população está mais retraída mesmo em um mês marcado por promoções e descontos.

Seis dos sete componentes avaliados pela pesquisa apresentaram queda. A Perspectiva de Consumo teve o maior recuo, de 1,6%, e foi para 105 pontos. O Emprego Atual caiu 1%, a Renda Atual recuou 1% e o Momento para Compra de Bens Duráveis também perdeu 1%. O Acesso ao Crédito diminuiu 0,8% e o Nível de Consumo Atual registrou queda de 0,5%, chegando a 89,6 pontos, o menor resultado desde dezembro de 2025.

A Perspectiva Profissional foi o único item que não caiu, mantendo-se estável em 102,6 pontos e interrompendo seis meses consecutivos de retração. A parcela de famílias que considera o momento favorável para conseguir ou manter emprego caiu para 41,5%, mesmo com a criação de vagas e contratações temporárias de fim de ano.

O economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, apontou que a inflação acelerada e a desvalorização do real contribuem para a cautela. Nos doze meses encerrados em outubro, a inflação acumulou o maior patamar em um ano.

Na comparação anual, a intenção de consumo ainda cresce, mas alguns indicadores perderam força. A Perspectiva Profissional recuou 6,8% e a Renda Atual caiu 0,9%. Já o Acesso ao Crédito avançou 5,1% e o interesse por bens duráveis subiu 8,9%.

A retração atingiu todas as faixas de renda. Entre famílias com até dez salários mínimos, o indicador caiu 0,9% e chegou a 100,5 pontos. No grupo com renda superior a dez salários mínimos, houve recuo de 0,8%, para 114,5 pontos.

Apesar do cenário, a CNC projeta que o varejo movimente R$ 11,52 bilhões na Black Friday deste ano, crescimento real de 1,8% em relação a 2025. O avanço, porém, é menor que o registrado no ano anterior, quando as vendas cresceram 3,2%. Pesquisa da CNDL e do SPC Brasil indica que 31% dos consumidores dependem de boas ofertas para decidir se comprarão durante a data promocional. O endividamento e a falta de dinheiro aparecem como principais obstáculos.