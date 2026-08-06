Famílias brasileiras perdem R$ 62,5 bilhões com apostas online

As famílias brasileiras perderam R$ 62,5 bilhões com apostas online no último ano. O valor representa a diferença entre o dinheiro apostado e o que foi devolvido em prêmios, uma média de R$ 4,7 bilhões por mês entre outubro de 2024 e março de 2026.

As informações são da Agência Brasil.

As perdas equivalem a 0,68% da Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias. No mesmo período, as bets movimentaram quase R$ 351 bilhões em transações via Pix.

Os dados constam do Boletim Fiscal dos Estados, divulgado nesta quinta-feira (6) pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), com base em estatísticas de pagamentos do Banco Central (BC).

Desde a regulamentação das bets em janeiro do ano passado, houve mudança no volume de transferências via Pix destinadas ao setor de artes, cultura, esporte e recreação. O dado indica maior comprometimento da renda das famílias com as apostas.

A lei que regulamentou as bets determina que as empresas bloqueiem o acesso de usuários identificados como compulsivos. Segundo o advogado Júlio Leone, isso não tem ocorrido.

Quando é detectado que a pessoa tem ludopatia, vício em apostas, o algoritmo deveria travar a conta. Mas faz o contrário: manda mais bônus, vouchers e incentivos para que ela continue apostando, afirma Leone.

O boletim mostra ainda que, desde outubro do ano passado, quando entrou em vigor a proibição de apostas para beneficiários do Bolsa Família, houve desaceleração no ritmo das transações.

O resultado indica que a medida teve efeitos concretos sobre o volume agregado de transações. Isso sugere que as famílias de menor renda tinham participação significativa no mercado de apostas.