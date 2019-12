O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 29, publica o decreto de nomeação do economista Fábio Kanczuk para exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil. A indicação de Kanczuk foi aprovada pelo Senado no fim de outubro.

Ele vai ficar à frente da Diretoria de Política Econômica do BC.