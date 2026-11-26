A declaração do presidente francês Emmanuel Macron sobre a carne bovina do Brasil gerou reação imediata do setor exportador. Ele usou o termo “carne dopada” ao se referir ao produto brasileiro durante encontro com agricultores franceses no Palácio do Eliseu. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes classificou a fala como incompatível com a realidade sanitária da produção nacional. As informações são da Gazeta do Povo.

Macron apresentou a suspensão das importações como prova de que sua oposição ao acordo Mercosul-União Europeia estava correta. O presidente francês afirmou na quarta-feira (25) que a proteína brasileira não respeitava as regras do bloco europeu. Ele sinalizou que continuará pressionando por restrições nas próximas votações sobre o tema.

Setor contesta justificativa técnica

A Abiec destacou que a restrição europeia decorre de novas exigências sobre controle de antimicrobianos, não de comprovação de riscos à saúde. O setor produtivo brasileiro desenvolveu protocolo de controle e rastreabilidade aprovado pelo Ministério da Agricultura. A entidade afirmou que não houve justificativa técnica ou científica para excluir o Brasil da lista de países autorizados.

A carne bovina brasileira tem acesso a mais de 170 mercados globais. O sistema de defesa agropecuária do país possui histórico de aprovação em auditorias internacionais, inclusive da própria União Europeia. A associação ressalta que a oferta brasileira é complementar à produção europeia e contribui para preços competitivos aos consumidores.

Bloqueio vigora desde setembro

Desde 3 de setembro, a União Europeia restringe a entrada de produtos de origem animal brasileiros, incluindo carnes bovina, suína e de frango, além de ovos, mel e pescados. A medida foi anunciada em 12 de maio e formalizada em junho pelo Regulamento de Execução 2026/1189 da Comissão Europeia. O bloco europeu responde por cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina.

A legislação europeia proíbe o uso de antimicrobianos como promotores de crescimento animal e determinadas substâncias reservadas ao tratamento humano. A Comissão Europeia alegou não ter recebido garantias suficientes sobre os mecanismos de controle brasileiros. Em outubro, auditoria europeia atestou a conformidade dos controles brasileiros nas cadeias de aves e mel, mas no dia 17 o comitê técnico adiou a votação sobre a reinclusão do Brasil na lista de fornecedores autorizados.