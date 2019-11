As exportações brasileiras de veículos automotores em outubro recuaram 18,2% ante setembro, informou nesta quarta-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No mês passado, foram embarcados 30 mil veículos ante 36,6 mil unidades em setembro.

Na comparação com outubro do ano passado, as exportações recuaram 22,6%.

No acumulado do ano, até outubro, a queda foi de 34,7% ante o mesmo período em 2018.