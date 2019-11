As exportações da China registraram queda de 0,9% em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado, recuo menos acentuado que a baixa de 3,1% projetada por analistas consultados pelo Wall Street Journal. No mesmo período, as importações chinesas caíram 6,4%, declínio também mais suave que o previsto, de 8,6%. Os dados foram divulgados pela Administração Geral das Alfândegas do país nesta sexta-feira, 8.

Os resultados indicam superávit comercial da China em US$ 42,81 bilhões em outubro, acima das previsões de US$ 42,6 bilhões. Os números vieram mais positivos que as leituras de setembro, quando as exportações caíram 3,2% e as importações perderam 8,5% ante o mesmo mês de 2018, e o superávit foi calculado a US$ 39,65 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.