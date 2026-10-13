Exportações brasileiras para União Europeia crescem 30,7% em cinco meses

As exportações brasileiras para a União Europeia aumentaram 30,7% entre maio e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. O crescimento foi impulsionado pelo acordo comercial entre o Mercosul e o bloco europeu, que entrou em vigor provisoriamente em 1º de maio após quase 27 anos de negociações.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (13) pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, durante evento em Brasília.

No acumulado de janeiro a setembro, as vendas brasileiras para a União Europeia somaram US$ 44,17 bilhões, um crescimento de 20% em relação aos nove primeiros meses de 2025. O comércio bilateral entre Mercosul e União Europeia aumentou mais de US$ 6 bilhões desde a aprovação do tratado.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou que as exportações brasileiras tiveram alta de 10,4% em 2026. Segundo ele, só o acordo Mercosul-União Europeia representou uma expansão de 30% das exportações brasileiras desde maio.

Elias Rosa afirmou que o crescimento das exportações não se restringe ao agronegócio. O comércio exterior do país avançou, em média, 10,5%, mesmo em um cenário internacional marcado por tensões geopolíticas e aumento de barreiras comerciais.

O anúncio dos resultados comerciais ocorreu durante cerimônia no Ministério da Agricultura e Pecuária que celebrou a abertura de 700 novos mercados internacionais para produtos agropecuários brasileiros desde o início de 2023. As aberturas ocorreram em 99 destinos, entre países e blocos econômicos, após autorizações sanitárias.

Segundo estimativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o país exportou US$ 5,8 bilhões para os novos mercados abertos desde 2023. A projeção da agência é que as vendas para esses destinos alcancem US$ 80 bilhões nos próximos quatro anos.

O ministro da Agricultura, André de Paula, informou que o Brasil exportou US$ 169 bilhões no acumulado do ano, US$ 2 bilhões abaixo dos Estados Unidos. Ele afirmou que o país pretende encerrar o ano como o maior exportador mundial de alimentos.

As informações são da Agência Brasil.